Religion : Décès du Grand Imam de Dédougou

Dédougou, 3 novembre 2025 (AIB) –Le Grand Imam de Dédougou, El Hadj Famata Almamy Traoré, s’est éteint dans la matinée du lundi 3 novembre 2025 à Ouagadougou, des suites d’une maladie, a appris l’AIB.

Discret mais profondément engagé, El Hadj Famata Almamy Traoré était reconnu pour sa sagesse, son humilité et son sens élevé du devoir envers la communauté.

Durant de longues années, il a guidé les fidèles avec dévouement, prônant la tolérance, la solidarité et le vivre-ensemble dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux.

Le Grand Imam a également œuvré, aux côtés des autorités religieuses et administratives, à la promotion du dialogue interreligieux et à la consolidation de la paix dans la région.

Son engagement inlassable pour la cohésion sociale et la préservation des valeurs spirituelles a fait de lui une référence morale, écoutée et respectée de tous.

Sa disparition constitue une grande perte pour la ville de Dédougou et pour l’ensemble du pays. Son héritage spirituel et humain continuera d’inspirer les générations à venir, dans la quête d’une société plus fraternelle et unie.

Selon le programme établi, la levée du corps a eu lieu ce soir à Ouagadougou avant le transfert de la dépouille à Dédougou, où l’inhumation est prévue le mardi 4 novembre 2025 à 14 heures.

Agence d’Information du Burkina

Stanislas Bado