Réindustrialisation de Koudougou: L’ANCF prépare le terrain

Koudougou, 11 août 2025 (AIB) – Une mission de l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) est à pied d’œuvre pour identifier les sites capables d’accueillir de nouvelles unités de production. Objectif : poser les bases de la réindustrialisation de Koudougou et stimuler l’économie régionale.

Jadis pôle industriel dynamique, la ville de Koudougou s’apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Une mission de prospection foncière, composée d’experts de l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) et de la Direction générale du développement industriel, s’est rendue sur place hier lundi pour identifier les sites propices à l’implantation de nouvelles usines.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré de relancer l’industrialisation dans chaque région du pays, afin de créer des emplois et de dynamiser l’économie locale.

Le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a salué l’arrivée de cette mission, la qualifiant de bienvenue. Il a souligné que la réhabilitation industrielle de Koudougou, et plus largement de la région, est une priorité pour les autorités.

L’objectif est de redonner à la ville de Koudougou et à la zone de Léo leur attractivité d’antan, tout en désengorgeant la capitale Ouagadougou, qui souffre d’une congestion croissante.

« Cette démarche va permettre de fixer les jeunes dans leur terroir, a-t-il déclaré, et de répondre à l’appel du Chef de l’État de faire de chaque région un pôle de développement. »

M. Béré a également rassuré la mission quant à son engagement « sans faille » pour faciliter la mise en œuvre de ce projet.

Le secrétaire technique de l’ANCF, Sibiri Hebié, a précisé que la mission actuelle est une phase de prospection. Il s’agit de visiter les sites potentiels – qu’il s’agisse de l’ancienne zone industrielle de 20 hectares ou de la nouvelle zone d’extension de 282 hectares – pour en évaluer les caractéristiques.

Le chargé d’appui technique à la Direction générale du développement industriel, Wendlasida Anatole Abraham Tapsoba, a ajouté que les premiers échanges avec les autorités locales ont été « satisfaisants », soulignant leur « disponibilité » à accompagner le processus.

Malgré l’optimisme affiché, les experts ont identifié un défi majeur : la question foncière. M. Hebié a rappelé que, bien que l’État soit le propriétaire ultime des terres, il est souvent confronté à la résistance des possesseurs coutumiers.

Le directeur régional de l’Industrie de Nando, Siebou Sou, a confirmé que certains des sites visités sont déjà « assez colonisés » par des populations ou des demandeurs de terrain.

De son côté, le directeur régional de l’Urbanisme et de l’Habitat, Yacouba Belem, a expliqué que ces occupations résultent soit d’initiatives spontanées, soit de demandes de terrain déposées par des personnes souhaitant mener des activités industrielles.

La mobilisation effective du foncier, qui viendra après la phase de prospection, nécessitera des « concertations avec les propriétaires terriens et toutes les parties prenantes », a souligné M. Tapsoba.

Il s’agira de « délimiter, discuter avec les propriétaires terriens, les désintéresser, puis mobiliser et aménager », a précisé M. Siebou.

Ces étapes cruciales permettront d’opérationnaliser le projet et d’accueillir les investisseurs, qui manifestent un intérêt croissant pour le Burkina Faso, selon M. Tapsoba.

Une fois les zones aménagées, leur gestion sera confiée aux directions régionales, « fortement impliquées » dans ce processus, a conclu M. Siebou.

Le chemin vers la réindustrialisation de Koudougou est jalonné d’obstacles, mais la volonté politique et la mobilisation des acteurs locaux semblent solides.

La mission de prospection est une première étape essentielle pour relancer la ville et offrir de nouvelles perspectives de développement économique et d’emplois pour les jeunes de la région.

L’enjeu est désormais de trouver un équilibre entre les ambitions de l’État et les droits coutumiers des populations locales afin que ce projet puisse se concrétiser et redonner à Koudougou son dynamisme d’antan.

Agence d’Information du Burkina

PB/ata