Région du Djôrô : Les épreuves du Certificat d’aptitude pédagogique professionnelle aux pratiques de l’enseignement lancées

Gaoua, 19 août 2025 (AIB) – Le directeur régional de l’Enseignement préscolaire, primaire et non formel du Djôrô (DREPPNF-Djôrô), Sié Palé, a lancé mardi à Gaoua les épreuves de l’examen du Certificat d’aptitude pédagogique professionnelle aux pratiques de l’enseignement (CAPPE).

Accompagné du directeur provincial, Keréwouté Jonas Sié Tioyé, et du chef du service des examens et concours, Mahamadou Dicko, M. Palé a visité les deux salles d’examen pour encourager et soutenir les candidats.

En ouvrant la première enveloppe, il a exhorté les participants à « faire preuve de rigueur, de concentration et de confiance en eux-mêmes afin de récolter le fruit de leurs efforts ».

M. Palé a également rappelé que « le CAPPE constitue une étape importante qui consacre la compétence et l’engagement des enseignants au service de l’école burkinabè ».

Au total, 156 candidats sur 171 inscrits prennent part à cette session.

Agence d’information du Burkina