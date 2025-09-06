Région des Koulsé: lancement officiel des Semaines régionales de la Culture 2025 à Kaya, avec de nouvelles innovations

Kaya, 6 septembre 2025 (AIB) – Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a procédé ce samedi au lancement officiel des Semaines régionales de la culture (SRC) 2025, en prélude à la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026.

La cérémonie s’est tenue dans la région des Koulsé, en présence du ministre de l’Enseignement secondaire, Dr Aboubacar Savadogo, des autorités administratives et religieuses, d’artistes ainsi que d’un public nombreux.

Dans son allocution, le ministre Ouédraogo a salué l’engouement des participants et rappelé que la culture demeure une force de rassemblement et un socle de résilience .

« Votre présence ce matin est la preuve que la culture reste un facteur d’unité et de vitalité. Nos artistes, par leur créativité et leur talent, donnent vie à notre patrimoine et transmettent nos valeurs. Ils sont les véritables ambassadeurs de notre identité et les bâtisseurs d’un avenir culturel fort », a-t-il déclaré.

La Directrice générale de la SNC, Christiane Sanon/Coulibaly, a pour sa part exhorté les candidats à innover et à produire des œuvres de qualité.

« Chers artistes, vous êtes les messagers de notre mémoire collective, les bâtisseurs d’un futur culturel inspirant. Soyez fiers de représenter vos régions et de faire rayonner la culture burkinabè », a-t-elle affirmé.

La cérémonie a également enregistré les interventions du ministre de l’Enseignement secondaire, représentant les parrains, ainsi que du préfet de Kaya.

Les SRC 2025 introduisent plusieurs innovations : la tenue de l’événement en septembre plutôt qu’en octobre afin de donner plus de temps de préparation aux artistes sélectionnés, l’élargissement des disciplines artistiques de trois à cinq catégories, l’instauration d’un système de repêchage dans les disciplines du ballet et de la chorégraphie pour les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14/20, ainsi que des ajustements techniques, notamment dans l’épreuve culinaire.

Autre nouveauté majeure : pour la première fois, la diaspora burkinabè vivant au Niger prendra part aux sélections régionales.

En attendant l’opérationnalisation des nouvelles régions, les SRC 2025 se dérouleront du 6 septembre au 23 octobre dans les 13 régions du pays.

Agence d’Information du Burkina.