Réformes éducatives : le MENA/PLN dresse le bilan et trace les perspectives à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 10 juillet 2025 (AIB) – Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENA/PLN) a ouvert, ce jeudi 10 juillet 2025 à Bobo-Dioulasso, un atelier bilan de 72 heures consacré à l’évaluation des réformes engagées dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2024-2025.

Présidé par le secrétaire général dudit ministère, Ibrahima Sanon, cet atelier réunit l’ensemble des acteurs du système éducatif national, dans l’optique de dresser un bilan critique des actions menées, d’identifier les acquis et les insuffisances, et de proposer des perspectives pour les années à venir.

Selon le SG, l’année scolaire 2024-2025 s’est déroulée dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux, mais a tout de même enregistré un taux de succès de 89,68 % au Certificat d’études primaires (CEP), témoignant de la résilience du système éducatif burkinabè.

Parmi les réformes entreprises, le ministère a introduit l’enseignement de l’anglais dès le CE1 dans 824 écoles, l’intégration des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 824 écoles primaires et 45 Centres d’éducation et d’enseignement professionnels (CEEP), ainsi que l’initiation aux métiers dans 869 établissements. À cela s’ajoutent des mesures structurelles telles que l’expansion de l’éducation préscolaire, la promotion du port de la tenue traditionnelle, le renforcement de l’éducation civique et inclusive, ainsi que le développement des cantines endogènes, des jardins et des champs scolaires.

L’un des axes majeurs de l’année écoulée a été l’expérimentation de la déconcentration de certaines activités liées aux examens scolaires, notamment le CEP et le concours d’entrée en sixième. Cette phase pilote, conduite dans cinq centres éducatifs (Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya, Tenkodogo et Ouagadougou), a permis la gestion locale des épreuves, de leur reproduction à la compilation des résultats. Le SG Sanon a indiqué que cette innovation a favorisé la réduction des délais, une responsabilisation accrue des acteurs locaux, et une meilleure appropriation des procédures.

Les résultats encourageants de cette expérimentation ouvrent la voie à une généralisation progressive à l’ensemble des 13 régions dès 2026, avec un accent particulier sur les zones confrontées à des défis sécuritaires.

Par ailleurs, l’Inspection générale des services (IGS) a réalisé un audit complet de la session 2025 des examens scolaires. Les conclusions de cet audit, qui seront présentées au cours de l’atelier, devraient alimenter les réflexions sur les points forts et les limites du dispositif actuel, dans une dynamique d’amélioration continue de la gouvernance du système éducatif.

L’atelier national ambitionne, au-delà du simple bilan, de formuler des recommandations concrètes en vue de l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle pour la consolidation et l’élargissement des réformes en cours.

Dans son adresse d’ouverture, le SG Sanon a exhorté les participants à des échanges francs, rigoureux et constructifs, rappelant les propos du penseur africain Amadou Hampâté Bâ : « Si tu veux aller vite, marche seul ; mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. »

Les travaux prendront fin le samedi 12 juillet 2025.

Agence d’Information du Burkina