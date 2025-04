Réaménagement technique du gouvernement du Niger : 8 nouveaux Ministres font leur entrée

Niamey, 17 avril (ANP) -Le Président de la République, Chef de l’Etat, le général d’armée, Abdourahamane Tiani, a signé, ce jeudi 17 avril 2025, un décret portant réaménagement technique du gouvernement.

Au terme de ce décret, huit (8) nouveaux Ministres font leur entrée au gouvernement. Il s’agit de M. Sidi Mohamed Al Mahmoud qui prend la tête du ministère de la jeunesse et des sports, Monsieur Ali Ben Sala Hamouda qui occupera le portefeuille de la refondation, de la culture et de la promotion des valeurs sociales, du Pr Sidikou Ramatou Djermokoye Seyni trônera désormais à la tête du ministère de la population, de l’action sociale et de la solidarité nationale, du Pr Farmo Moumouni au ministère de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle.

Au titre toujours des nouvelles entrées au gouvernement, il y a le Colonel Abdoul Kadri Hamadou qui devient Ministre de l’urbanisme et de l’habitat, le ministère de la communication et des nouvelles technologies de l’information sera dirigé par Monsieur Adji Ali Salatou, celui du commerce et de l’industrie par Monsieur Abdoulaye Seydou et enfin Monsieur Mahamane Sidi est, quant à lui nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l’économie et des finances, chargé du budget.

Notons que le Ministre directeur de cabinet du Président de la République, chef de l’État, Dr Soumana Boubacar devient porte-parole du gouvernement.

Ces nouvelles nominations portent le nombre des membres du gouvernement de 21précédemment à 26 portefeuilles

Notons enfin que le Premier Ministre Ali Lamine Zeine garde son poste et plusieurs ministères stratégiques tels que la défense, l’intérieur, les affaires étrangères et les finances gardent également leurs locataires.

Voici la liste complète des membres du gouvernement après le réaménagement technique de ce jeudi 17 avril :

1. Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances** : Monsieur Lamine Zeine Ali Mahaman

2. **Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale** : Général de Corps d’Armée Salifou Mody

3. **Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire** : Général de Brigade Mohamed Toumba

4. **Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique** : Médecin-Colonel-Major Garba Hakimi

5. **Ministre des Transports et de l’Aviation Civile** : Colonel-Major Abdourahamane Amadou

6. **Ministre de l’Équipement et des Infrastructures** : Colonel-Major Salissou Mahaman Salissou

7. **Ministre des Mines** : Commissaire-Colonel Ousmane Abarchi

8. **Ministre de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement** : Colonel-Maizama Abdoulaye

9. **Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur** : Monsieur Bakary Yaou Sangaré

10. **Ministre-Directeur de Cabinet du Président de la République, Chef de l’État, Porte-parole du Gouvernement** : Dr Soumana Boubacar

11. **Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, chargé des Relations avec les Institutions** : Monsieur Alio Daouda

12. **Ministre de l’Agriculture et du Relevage** : Colonel Mahmoud El Hadj Ousmane

13. **Ministre du Pétrole** : Dr Sahabi Oumarou

14. **Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique** : Professeur Mamadou Saidou

15. **Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales** : Dr Élisabeth Shérif

16. **Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi** : Madame Aissatou Abdoulaye Tondi

17. **Ministre du Tourisme et de l’Artisanat** : Madame Soufiane Aghaichata Guichène

18. **Ministre de l’Énergie** : Professeur Amadou Haoua

19. **Ministre de la Jeunesse et des Sports** : Monsieur Sidi Mohamed Al Mahmoud

20. **Ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des Valeurs Sociales** : Monsieur Ali Ben Salah Hamouda

21. **Ministre de la Population, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale** : Pr Sidikou Ramatou Djermokoye Seyni

22. **Ministre de l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle** : Pr Farmo Moumouni

23. **Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat** : Colonel Abdoul Kadri Amadou Daouda

24. **Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information** : Monsieur Adji Ali Salatou

25. **Ministre du Commerce et de l’Industrie** : Monsieur Abdoulaye Seydou

26. **Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget** : Monsieur Mamane Sidi.

ADA/AS/ANP 088 avril 2025