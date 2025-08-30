Maroc-Médias-Football-Dialogue

Rabat accueille la première édition du Future Media Initiative

Ouagadougou, 30 août 2025 (AIB)-La capitale marocaine abrite jeudi 4 septembre, l’édition inaugurale de la conférence internationale Future Media Initiative (FMI), une plateforme innovante visant à renforcer le dialogue entre médias traditionnels et nouveaux médias, avec le football comme catalyseur de développement stratégique.

Au programme, plusieurs panels d’experts vont porté sur l’émergence des nouvelles puissances médiatiques à l’horizon 2030, le rôle de la jeune génération et des réseaux sociaux dans la construction de nouvelles narrations, ainsi que l’impact de l’intelligence artificielle sur la production et la diffusion de l’information.

Les participants vont également échangé sur le rôle des médias dans le développement du football marocain et africain, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La rencontre sera marquée par des interventions de personnalités du monde médiatique et diplomatique, des performances artistiques ainsi que des débats sur la souveraineté informationnelle, l’innovation responsable et la régulation des réseaux sociaux.

La conférence va prendre fin avec la lecture d’une déclaration finale réaffirmant la volonté des acteurs médiatiques d’accompagner les mutations du paysage mondial, tout en plaçant l’Afrique au cœur du nouvel ordre informationnel.

Agence d’information du Burkina