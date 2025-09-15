Burkina-Ganzourgou-Education-Rentrée-Administrative-Message-DPESFPT

Quatre lycées du Ganzourgou bientôt érigés en établissements polyvalents

Zorgho, 15 septembre 2025, (AIB)- Les lycées départementaux de Boudry, Méguet, Mogtédo et le lycée provincial de Zorgho seront érigés en établissements polyvalents. C’est l’annonce qu’a faite le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Ganzourgou, Barthélémie Boudaoné, ce lundi 15 septembre, dans son message à l’occasion de la rentrée administrative 2025-2026.

Le responsable provincial a profité de l’occasion pour inviter l’ensemble des acteurs de l’éducation à s’engager sans délai dans les préparatifs de la rentrée pédagogique. Ces actions incluent la mise en place diligente des instances, l’examen de leur fonctionnement sanctionné par des procès-verbaux et notes de service, la situation du personnel, la répartition des admis et le Recrutement pour complément d’effectif (RCE). Il a aussi insisté sur les travaux de nettoyage, désherbage, réfection des salles de classe, réparation des tables-bancs, réaménagement des locaux et la dotation en matériels didactiques et pédagogiques.

Barthélémie Boudaoné a salué les résultats obtenus au BEPC et au Baccalauréat, session de 2025, qui placent la région du Plateau central à la deuxième place nationale sur treize régions. Il a attribué ces performances à l’engagement constant des enseignants, encadreurs, autorités et partenaires.

Dans le contexte sécuritaire actuel, le directeur provincial a souligné que l’éducation demeure un levier essentiel pour reconstruire la société, reconquérir le territoire et retrouver la paix. Il a appelé à faire de l’école un espace patriotique et à accompagner les réformes engagées.

Il a conclu en souhaitant une fructueuse rentrée administrative et une année scolaire 2025-2026 réussie à tous les acteurs du secteur.

Agence d’Information du Burkina

MS/oo