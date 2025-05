Promotion des sports scolaires et universitaires : le Ministre Roland SOMDA échange avec les Gouverneurs des régions sur la vision du Gouvernement

Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Monsieur Roland SOMDA, a échangé avec les Gouverneurs des régions, le samedi 24 mai à Koudougou, en marge des finales nationales U15 de l’Union des Sports Scolaires et Universitaires du Burkina Faso (USSU-BF), saison 2024-2025.

Conscient du rôle stratégique que joue la jeunesse dans le processus de construction nationale, Monsieur le Ministre a partagé avec les Gouverneurs la vision du Gouvernement qui est de faire du sport scolaire et universitaire un véritable levier d’éducation, de cohésion sociale et de détection de talents. Il a salué l’engagement des Gouverneurs dans l’organisation réussie de l’USSU-BF, tout en appelant à une synergie d’actions renforcée au niveau régional. Il a notamment insisté sur la nécessité de mettre en place des cadres de concertation multisectoriels, en vue de promouvoir une gouvernance sportive participative, inclusive et ancrée dans les réalités locales.

Face à la croissance constante du nombre d’athlètes engagés dans l’USSU-BF, Monsieur le Ministre a exhorté les Gouverneurs à rechercher activement des partenariats solides, afin de consolider les acquis et soutenir l’État dans l’organisation de cette compétition. Il a souligné que cette dynamique exige une coordination étroite entre les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’État, les partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs du système éducatif.

En réponse à cet appel, les Gouverneurs ont unanimement exprimé leur adhésion à cette vision ambitieuse, ainsi que leur engagement à faire du sport un moteur de développement aussi bien régional que national.

À cette occasion, le Directeur des Sports Scolaires et Universitaires, Monsieur Lédia Geoffroy OUEDRAOGO, a présenté aux Gouverneurs l’historique de l’USSU-BF, les innovations récentes, les acquis enregistrés, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives envisagées pour les éditions à venir.

La rencontre a également enregistré la présence des membres du cabinet de Monsieur le Ministre, ainsi que des Directeurs régionaux des sports et des loisirs.

DCRP MSJE