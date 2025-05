Burkina-Alphabétisation-Lancement-Examen

Promotion des langues nationales : La session 2025 de l’évaluation certificative des apprenants en alphabétisation officiellement lancée

Ouagadougou le 19 Mai 2025 (AIB)-Le Ministre de l’Education nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara a lancé lundi la session 2025 de l’évaluation certificative des apprenants en alphabétisation sur toute l’étendue du territoire national à Ouagadougou.

Traditionnellement organisée au niveau local, l’évaluation certificative des apprenants en alphabétisation devient désormais un examen national au même titre que le certificat d’études primaires et le concours d’entrée en classe de 6e.

Environ 38 000 candidats dont 75 % de femmes prennent part la présente session, parmi lesquels nous avons toutes les couches sociales notamment des commerçants, des diplômés, des cadres d’administration.

Selon le ministre en charge de la promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, cette initiative qui vise la promotion des langues nationales va permettre aux concernés de pouvoir lire, parler et écrire dans sa langue maternelle.

Tout en invitant l’ensemble des fonctionnaires et les autres couches sociales à s’inscrire au cours d’alphabétisation, le ministre a souligné que son département réfléchit à un programme qui va permettre aux fonctionnaires de pouvoir apprendre à lire et à écrire dans leurs langues.

M. Dingara a rassuré que les années à venir, les diplômes obtenus à l’issue de ces formations devraient permettre à leurs titulaires d’avoir de l’emploi et trouver de quoi vivre de ce parchemin.

Agence d’information du Burkina

MZ/YOS