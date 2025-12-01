BURKINA- YATENGA- AMBASSADEUR-PAIX

Promotion de la paix: La Fondation pour la Paix Universelle décerne le titre d’Ambassadeur au correspondant de l’AIB du Loroum

Ouahigouya, 30 nov. 2025 (AIB) – Le correspondant de l’Agence d’Information du Burkina (AIB) par ailleurs homme de culture Abdoul Salam Ouarma a été sacré Ambassadeur de la paix par la Fédération pour la paix universelle (FPU) le samedi 29 novembre 2025 à Ouahigouya.

«C’est une mission noble que nous devrons réussir à coup sûr» a indiqué samedi Abdoul Salam Ouarma en recevant le titre d’ambassadeur de la paix. «C’est un titre que nous accueillons avec humilité, honneur et engagement.» a-t-il ajouté.

«Dans le contexte actuel que traverse le Burkina Faso, notre responsabilité est grande, celle de continuer à semer la paix dans les cœurs souvent fissurés et à rapprocher les communautés au-delà de leurs différences, des préjugés et autres clivages.» a déclaré M. Ouarma.

A travers le théâtre forum, les conférences, le micro, la plume et l’enseignement, Abdoul Salam Ouarma a fait depuis bientôt trois décennies la culture de la paix son cheval de bataille. L’association Atelier Théâtre du Loroum (ATL) qu’il a fondé en 1999 est la cheville ouvrière de sa vision de paix et d’action dans la province du Loroum. De la formation et la mise en place de comités de paix à la prise en charge des personnes vulnérables en passant par l’organisation des journées de communautés et la sensibilisation des scolaires, les œuvres du lauréat ont contribué à promouvoir la culture de la paix, toute chose qui va en droite ligne avec les objectifs de la Fondation pour la Paix Universelle. En l’envoyant donc en mission, la FPU peut s’assurer d’avoir misé sur le bon cheval.

A l’occasion de la cérémonie samedi , c’est au total 70 artisans de la paix issus de divers milieux socio-professionnels qui ont reçu le titre d’ambassadeur de la paix.

