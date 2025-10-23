Burkina-Ganzourgou-Production-Semencière-Formation

Production semencière : 15 producteurs agricoles de Boudry aptes à produire des semences de qualité

Zorgho, (AIB)- Quinze producteurs agricoles de la commune de Boudry, dans la province du Ganzourgou, ont bouclé le samedi 18 octobre 2025 une formation de cinq jours sur les techniques de production et de conditionnement de semences. Initiée par la Direction régionale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques de Oubri et financée par la Société des Mines de Sanbrado (SOMISA), la formation vise à renforcer les capacités techniques des producteurs pour améliorer la qualité et la disponibilité des semences locales.

La semence améliorée joue un rôle central dans la productivité agricole. Selon les services techniques de l’agriculture, elle est un facteur capital qui contribue entre 30 et 40% à l’accroissement des rendements de la production agricole.

La session de formation a permis aux participants d’acquérir des compétences sur la production de semences de variétés améliorée de sorgho, maïs, mil, riz, niébé, sésame, arachide et soja. Les participants ont également été formés sur le conditionnement, la conservation et la législation semencière en vigueur au Burkina Faso.

Selon le représentant du directeur général de la production végétale (DGPV), Denis Ouédraogo, cette formation répond à un impératif stratégique : « renforcer les capacités opérationnelles des producteurs afin de garantir la disponibilité de semences de qualité ». Il a invité les bénéficiaires à s’inscrire au registre des producteurs semenciers et à devenir des acteurs modèles dans leurs communautés.

La directrice régionale de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques de Oubri, Madame Loumbana Béatrice Tingueri, a salué l’engagement des participants et la qualité du travail abattu par les formateurs. Elle a souligné que cette formation contribuera à accroître le nombre de producteurs semenciers dans la région, ce qui permettra de rendre disponibles des semences de bonne qualité pour les producteurs locaux.

Le formateur, Michel Sawadogo, inspecteur de semences, a indiqué que la formation s’est déroulée dans un bon esprit de travail malgré quelques difficultés liées à la période des récoltes. Avec une moyenne générale de 14,60/20, tous les participants ont été jugés aptes à produire des semences améliorées. Toutefois, il a insisté sur l’engagement des bénéficiaires pour réussir sur le terrain, car, selon lui, « On peut être bon en classe et ne pas l’être dans le champ ».

Pour le technicien de restauration des moyens de subsistance, représentant SOMISA, Monsieur Neill Sawadogo, cette activité s’inscrit dans la continuité du programme lancé en 2022. « La première expérience a permis de récolter une trentaine de tonnes de semences certifiées, directement rachetées par la mine pour appuyer d’autres producteurs locaux. Forts de ce succès, nous avons voulu diversifier les compétences des bénéficiaires pour qu’ils puissent élargir leur production à d’autres cultures. » a-t-il expliqué.

Le coût global de la formation est estimé à plus de trois millions de francs CFA. L’activité s’inscrit dans la stratégie de SOMISA de promouvoir une économie circulaire et un développement rural durable dans ses zones d’intervention.

Au nom des bénéficiaires de la formation, le Wéog-Naaba de Nédogo, a exprimé sa reconnaissance à SOMISA et aux services techniques pour leur accompagnement et demandé leur appui continu.

La cérémonie de clôture s’est achevée par la remise symbolique d’attestations aux bénéficiaires.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata