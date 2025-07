BURKINA-ÉCONOMIE RURALE–FONDS DUMU KA FA–FINANCEMENT

Production de poisson en cage flottante à Bagré : plus de 100 emplois créés autour d’une activité innovante financée par le Fonds Dumu Ka Fa

Ouagadougou, 8 juillet 2025(AIB)-Lancée dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique, la pisciculture en cage flottante, portée par des promoteurs locaux et financée avec un appui technique du Fonds Dumu Ka Fa, a permis de créer plus de 100 emplois et d’accroître la disponibilité du poisson sur le marché à Bagré.

Cette activité, qui a démarré avec 44 bénéficiaires, mobilise aujourd’hui plus d’une centaine d’acteurs dans le domaine.

« Il faut noter qu’au début, nous étions très hésitants parce que c’est une activité inédite au Burkina et nous ne savions pas comment commencer. Mais avec l’accompagnement technique, matériel et financier du Fonds Dumu Ka Fa, aujourd’hui les résultats sont là », a déclaré M. Sorgho Ousseyny, Malguè Naaba de Bagré et président des promoteurs de la pisciculture en cage flottante.

Étant lui-même bénéficiaire, M. Sorgho a reçu une somme d’environ 58 millions de francs CFA, un financement qui lui a permis d’acquérir, dans un premier temps, huit cages de 75 mètres cubes.

Selon lui, grâce aux premières ventes et aux bénéfices engrangés, il a pu acquérir trois cages circulaires supplémentaires en plus des huit initiales.

Il précise que « la cage circulaire équivaut à deux fois et demie, voire trois fois, la capacité d’une cage classique. Quand vous multipliez trois par la cage de 75 mètres cubes, cela signifie qu’avec le financement, j’ai pu doubler le nombre de cages, même si elles ne sont pas encore toutes empoissonnées ».

Outre les emplois créés, la zone de Bagré est aujourd’hui devenue un véritable site d’approvisionnement en poisson. Plusieurs personnes s’y rendent chaque jour ou trois fois par semaine depuis Ouagadougou, ainsi que des provinces et communes voisines (Bagré, Bittou, Bané, Garango, Zoncé, Tenkodogo) pour se ravitailler. « Également, les grosses poissonneries viennent s’approvisionner à raison de deux à quatre tonnes, voire plus, sans compter les mareyeurs et les revendeurs qui sont sur place », a-t-il indiqué.

M. Sorgho a salué la vision du gouvernement, qu’il qualifie de « vision propre », ainsi que l’engagement du Fonds Dumu Ka Fa. « Le nouveau gouvernement en place est venu avec des initiatives, et les résultats sont probants », a-t-il affirmé.

« Je remercie les plus hautes autorités pour leur vision, leur accompagnement, et le Fonds DKF pour le soutien conséquent que nous avons reçu depuis le début de cette activité. Je remercie aussi la DGRH, tous les acteurs et les promoteurs qui ont osé prendre le risque de se lancer dans une activité qu’ils ne connaissaient pas. Aujourd’hui, ce sont des pères de famille comblés », a-t-il conclu.

