Prix de l’Excellence et de l’Entrepreneuriat burkinabè : Le comité d’organisation dévoile les activités

Ouagadougou, (AIB) – Le commissariat général des PEEB Awards a organisé, le vendredi 18 avril 2025 à Ouagadougou, une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le contenu de la troisième édition du Prix de l’Excellence et de l’Entrepreneuriat Burkinabè, prévue les 30 et 31 mai 2025.

Il s’est agi pour les organisateurs d’échanger avec les hommes de médias sur la tenue de cette troisième édition du PEEB, prévue les 30 et 31 mai 2025, dans la salle de conférence et la salle des fêtes de Ouaga 2000.

Cette rencontre se veut un cadre d’accompagnement des PME et des startups, afin de favoriser la création d’emplois pour la jeunesse burkinabè.

Selon le commissaire général du PEEB, Abdoul Fataph Komi, l’objectif de cet événement est de promouvoir les grandes entreprises, les PME et les startups, d’encourager l’entrepreneuriat innovant et de créer des emplois pour les jeunes burkinabè.

« Participer à cet événement vous offre une plateforme unique pour présenter votre entreprise et vos produits, échanger lors de tables rondes avec des investisseurs, et tisser des liens avec d’autres professionnels de votre domaine », a-t-il ajouté.

À en croire les organisateurs, c’est une occasion en or pour élargir son réseau et établir des collaborations fructueuses. Pour les postulants, des stands sont proposés à un tarif spécial de 75 000 F CFA. Pour ceux qui souhaitent exposer leurs produits sans être candidats, des stands sont disponibles au prix de 100 000 F CFA. Les réservations peuvent se faire via la plateforme LigdiCash.

Au programme, les organisateurs prévoient, entre autres, des panels, des tables rondes avec des investisseurs, des rencontres B2B, des sessions de réseautage, des expositions et la Nuit de l’Excellence.

Parmi les innovations majeures, le comité d’organisation prévoit de soutenir le meilleur jeune entrepreneur avec un prix spécial d’une valeur de 500 000 F CFA.

Le gagnant du vote du public, quant à lui, repartira avec une moto.

« Il y a au total 32 catégories. 85 entreprises et 50 jeunes entrepreneurs ont postulé. Quinze grandes entreprises burkinabè seront honorées à travers le Grand Prix Thomas Sankara », a précisé M. Komi.

Les thèmes qui seront abordés lors de ce rendez-vous incluent notamment : l’investissement au Burkina Faso, les mécanismes de financement dédiés aux PME, le coût à long terme : investir dans la qualité, et l’investissement durable : futur de la bourse.

Agence d’information du Burkina

BO/ata