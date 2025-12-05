PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE

L’Ambassadeur Edwin Pitty MADRID, pour renforcer l’axe Ouagadougou-Panama City

(Ouagadougou, 5 décembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu, ce vendredi matin, les lettres de créance de Son Excellence Monsieur Edwin Pitty MADRID, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Panama auprès du Burkina Faso.

Le diplomate panaméen, né le 3 janvier 1978 à Panama City, est titulaire de plusieurs diplômes, en droit et sciences politiques, en études criminologiques et en commerce. Monsieur Edwin Pitty MADRID est, depuis novembre 2024, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Panama auprès de la République de Cuba. L’Ambassadeur panaméen a pour résidence La Havane en République de Cuba.

Le Burkina Faso et la République du Panama entretiennent des relations diplomatiques embryonnaires matérialisées, en juillet 2011, par un Communiqué conjoint signé par les représentants des deux pays à La Havane. Les domaines possibles de la coopération sont l’industrie agroalimentaire, l’éducation, les services et l’environnement.

Direction de la communication de la Présidence du Faso