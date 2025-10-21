FOOT-BFA-SPORT-FBF-FIFA-CMU172025

Préparatifs coupe du monde U17 : les Etalons cadets sont arrivés à Dubaï pour les derniers réglages

Ouagadougou, 21 oct. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso sont arrivés au petit matin de ce mardi à Dubaï (Arabie Saoudite) pour peaufiner les derniers réglages avant le début de la coupe du monde de leur catégorie, le 3 novembre prochain à Doha, a-t-on appris de la Fédération burkinabè de football FBF.

« Les Etalons cadets sont arrivés à Dubaï au petit matin du mardi 21 octobre pour leur dernier stage avant le mondial », a-t-on appris du service communication de la FBF qui précise que les U17 burkinabè disputeront 3 matchs amicaux avant le mondial.

Ils joueront le Panama le 24 octobre, puis le Venezuela le 27 octobre et afin l’Ouzbékistan le 29 octobre prochain. C’est à l’issue de ces trois matchs tests que l’entraineur des Etalons cadets Oscar Barro arrêtera sa liste définitive qui va passer de 25 à 23 joueurs.

La Coupe du monde FIFA U17 se déroule du 3 au 27 novembre à Doha au Qatara.

Agence d’information du Burkina

