Préparatifs CAN 2025 : Brama Traoré convoque 27 Etalons pour un stage au Maroc

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB)-L’entraineur des Etalons du Burkina Faso Brama Traoré a dévoilé une liste de 27 joueurs dont une copie est parvenue à l’AIB jeudi par le biais de la Fédération burkinabè de football, pour un stage à Casablanca au Maroc.

Dans cette liste de 27 joueurs où tous les cadres sont présents, figure également le nom du sociétaire de Lorient, Arsène Kouassi qui venait juste d’obtenir ses documents administratifs le mois dernier.

L’entraineur Brama Traoré n’a pas fait appel cette fois, au gardien de but d’Al Merreikh SC du Soudan Brahima Ladji Sanou, au défenseur latéral de Gent (Belgique) Ayindé Rachid et au milieu de terrain du Mouloudia club d’Alger Mohamed Zoungrana.

Lors de ce stage marocain, l’équipe de Brama Traoré livrera deux matchs amicaux à Casablanca. Le premier sera face au Mena du Niger le 14 novembre et le seconde, contre les Guépards du Bénin, se jouera le 18 novembre prochain.

Tous ces matchs amicaux entrent dans le cadre des préparatifs de la CAN Maroc 2025. Dans cette compétition continentale, le Burkina Faso est logé dans la poule E en compagnie de l’Algérie, de la Guinée équatoriale et du Soudan. La CAN Maroc 2025 se jouera du 21 décembre au 18 janvier.

