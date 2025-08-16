Première greffe de rein réalisée au Burkina : la patiente est sortie de l’hôpital

Ouagadougou, 16 août 2025 (AIB) – La patiente qui avait reçu une greffe de rein au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU) est sortie de l’hôpital jeudi 14 août 2025, a annoncé le service de communication du CHU.

Le mardi 29 juillet 2025, une équipe médicale burkinabè-turque avait réalisé avec succès, au CHU de Tengandogo, la toute première transplantation rénale au Burkina Faso sur une patiente âgée de 43 ans.

Deux semaines après l’opération, la patiente a pu regagner son domicile. Le Burkina Faso franchit ainsi une étape importante et historique dans la prise en charge des patients souffrant de maladies rénales.

Selon ses médecins, son état de santé est satisfaisant. Elle restera toutefois sous suivi médical régulier, conformément à un protocole bien établi.

« C’est l’un des moments les plus heureux de ma vie. Je dois cette nouvelle chance à la vie aux plus hautes autorités du pays, à l’équipe médicale ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à me redonner espoir », a déclaré la patiente à sa sortie de l’hôpital.

Cette prouesse médicale ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients atteints d’insuffisance rénale chronique terminale.

Elle a été rendue possible grâce à la volonté politique du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, d’œuvrer pour la souveraineté sanitaire du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina