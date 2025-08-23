Foot-Burkina-Angleterre-Sport-Premier-League

Premier League : Dango Ouattara héroïque pour son 1er match avec Brentfort

Ouagadougou, 23 août 2025 (AIB) – Le nouvel attaquant de Brentfort, le Burkinabè Dango Ouattara a offert samedi, la victoire à son équipe face à Aston Villa, à la faveur de la 2e journée de Premier League anglaise disputée au Gtech community Stadium.

Parti dans le dos de la défense d’Aston Villa le gaucher nominal burkinabè a pris de vitesse toute l’arrière garde des Villans pour inscrire son but en deux temps (12e). Ce but a été le seul du match, permettant à Brentfort d’empocher ses trois premiers points du championnat et remonter à la 9e place, en attendant les autres résultats.

Lors de la première journée l’attaquant des Etalons qui n’avait pas encore finalisé son contrat avec Brentfort, n’a pas participé à la défaite contre Nottingham Forest (1-3).

C’est la semaine dernière que Dango Ouattara en provenance de Bournemouth, s’est engagé pour 5 ans avec Brentfort.

Agence d’information du Burkina

