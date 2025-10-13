BURKINA-SANGUIE-INFRASTRUCTURES-SCOLAIRES-INAUGURATION

Pouni : Inauguration d’une école écologique et durable à Villy-Moukouan

Pouni, 11 oct. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Sanguié, Madame Talari Germaine Ouoba, représentant le ministre de l’administration territoriale et de la mobilité, a présidé, vendredi, la cérémonie d’inauguration de l’école écologique et durable de Villy-Moukouan, dans la commune de Pouni, a constaté l’AIB.

L’événement a réuni de nombreuses autorités administratives, coutumières et religieuses, les partenaires techniques et financiers ainsi que la population locale venue célébrer la concrétisation de ce projet novateur.

Dans le discours livré au nom du ministre de l’administration territoriale et de la mobilité, Madame Ouoba, a salué « une réalisation exemplaire » qui traduit la volonté du gouvernement d’accompagner les collectivités territoriales dans l’exercice effectif de leurs compétences, notamment en matière d’éducation, de développement local et d’aménagement du territoire.

Elle a souligné que cette école s’inscrit dans la dynamique de la maîtrise d’ouvrage publique locale totale (MOPL), promue par le ministère et soutenue par le programme d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (DEPAC).

La présidente de la délégation spéciale communale de Pouni, Madame Nadine Badiel, a exprimé sa gratitude envers la Coopération suisse, à travers la Cellule d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (CADEPAC), mandataire du programme DEPAC, pour son appui financier, technique et moral.

Elle a également salué le travail du bureau Kéré Architecture, dirigé par l’architecte burkinabè de renommée internationale Francis Kéré, pour la qualité du concept alliant esthétique, fonctionnalité et respect de l’environnement.

L’architecte Francis Kéré a expliqué que l’édifice repose sur un soubassement surélevé pour prévenir les inondations, avec un grand toit protecteur, une ventilation naturelle et l’utilisation de matériaux locaux tels que la terre stabilisée (BTC) et la latérite, formant un double mur qui régule naturellement la température intérieure.

« Ce bâtiment peut durer 60 ans sans maintenance majeure. Il est conçu pour le confort des élèves et des enseignants », a-t-il assuré.

Pour sa part, le représentant de la Coopération suisse a rappelé que ce projet illustre parfaitement le principe du “gagnant-gagnant” et la philosophie d’un développement porté par les communautés elles-mêmes.

« Cette école n’est pas seulement écologique, elle est durable et portée par la population locale », a-t-il affirmé.

Le directeur de l’école, M. Sawadogo Amos, s’est dit « rempli de joie » et a salué un cadre d’apprentissage « propice et inspirant » qui permettra d’améliorer les performances scolaires. Il a ajouté que les salles équipées de lumière et de ventilation permettront aussi d’organiser des cours du soir au profit de la population.

La cérémonie s’est achevée par une visite guidée des infrastructures, menée par l’architecte.

Agence d’information du Burkina

FGB/AS/ATA