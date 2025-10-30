Burkina-Poni-Inauguration-Poste-Police- Galgouli

Poni : Un poste de police moderne inauguré à Galgouli par l’OIM et le ministère de la Sécurité

Galgouli, 29 oct. 2025 (AIB) – L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère de la Sécurité ont inauguré, mercredi, un nouveau poste de police frontière à Galgouli (commune de Kampti), dans la région du Djôrô, à la frontière avec la Côte d’Ivoire. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité, Emmanuel W. Zongo, en présence d’une délégation de l’OIM, de la haute hiérarchie policière nationale et des autorités locales.

Réalisé par l’OIM dans le cadre du programme « Gouvernance de la migration et des frontières », le bâtiment moderne et entièrement équipé est doté du système MIDAS (Migration Information and Data Analysis System), une technologie de pointe pour la gestion et l’analyse des flux migratoires.

À cette occasion, l’OIM a remis au ministère de la Sécurité 5 véhicules de patrouille et 10 kits mobiles MIDAS, destinés à renforcer la mobilité et l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité sur le terrain.

Le directeur de cabinet, Emmanuel W. Zongo, a salué une coopération exemplaire qui traduit la volonté du gouvernement et de ses partenaires « de rendre nos frontières plus sûres et plus humaines ». Il a remercié l’OIM pour son appui constant dans la modernisation des services de police des frontières.

« Au-delà de l’ouverture d’une infrastructure importante, nous célébrons aujourd’hui le fruit d’un partenariat solide et durable entre le gouvernement du Burkina Faso et l’Organisation internationale pour les migrations », a déclaré le commissaire divisionnaire de police Emmanuel W. Zongo.

Pour sa part, le coordinateur de l’OIM, Ousmane Niang, représentant la cheffe de mission, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de gouvernance migratoire et de sécurisation des zones frontalières.

« Ce poste de Galgouli constitue la matérialisation d’une ambition forte à savoir contribuer de manière durable à la sécurisation du territoire national tout en renforçant la gestion des flux migratoires. C’est là un témoignage clair de l’engagement renouvelé de l’OIM aux côtés du gouvernement du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Le président de la délégation spéciale de Kampti, Massahiba Aimé Soulama, a également exprimé sa gratitude pour ce don, qu’il a qualifié de « bouffée d’oxygène pour la sécurité et le développement local ».

Selon l’OIM, 8 postes de police frontières ont déjà été construits ou réhabilités dans le cadre de ce programme, et plusieurs forages d’eau ont été réalisés au profit des communautés riveraines. Ces investissements visent, selon l’organisation, à favoriser une meilleure intégration des services de sécurité dans les localités frontalières.

Agence d’Information du Burkina

HN/bak