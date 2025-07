Burkina-Poni-Montée-Mensuelle-Couleurs-Nationales

Poni/Montée des couleurs : Le Gouverneur salue la mobilisation des corps constitués autour de cet événement mensuel

Gaoua, 7 juil. 2025 (AIB)- La traditionnelle montée des couleurs nationales a eu lieu ce lundi, au Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua, en présence de deux membres du Gouvernement, Dr Boubacar SAVADOGO, Ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle, et Annuyirtole Roland SOMDA, Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi.

Prenant la parole, Le Gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a d’abord salué la mobilisation des corps constitués autour de cet événement mensuel. Il a ensuite adressé ses vives félicitations au directeur général du CHR, à ses collaborateurs ainsi qu’au personnel médical et paramédical pour les efforts consentis en vue d’offrir des services et des soins de qualité aux populations.

Avant de clore son propos, le Gouverneur a exprimé ses remerciements au ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Docteur Boubacar SAVADOGO, ainsi qu’au ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annuyirtole Roland SOMDA, pour leur présence aux côtés des forces vives.

Au nom de la délégation gouvernementale, le ministre en charge de l’Enseignement secondaire a pris la parole pour saluer le travail remarquable qui est fait au sein du CHR sous le leadership du directeur général. Il a également souligné le professionnalisme, le patriotisme et la loyauté du personnel dans l’exécution de ses tâches, notamment dans la prise en charge des forces combattantes blessées dans le cadre de la lutte pour la reconquête du territoire.

Il a en outre salué la résilience dont fait preuve le personnel de l’hôpital face aux défis du moment.

Rendez-vous est pris pour la prochaine séance à l’Institut national de Formation des Personnels d’Éducation (INFPE), ex-ENEP de Gaoua, au mois d’août.

Agence d’information du Burkina

SM/BBP