PONI : L’Union régionale des producteurs de riz du Djôrô soutient les FDS et les VDP

Gaoua, 3 juillet 2025 (AIB) – Dans un élan de solidarité patriotique, l’Union régionale des producteurs de riz du Djôrô a remis, ce jeudi après-midi, un important lot de vivres aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Le don, estimé à plus de 700 000 FCFA, se compose de riz, d’huile et de sel.

La cérémonie s’est tenue dans l’enceinte du gouvernorat de Gaoua, en présence du gouverneur de la région du Djôrô, M. Siaka Barro, de ses collaborateurs, du directeur régional en charge de l’Agriculture et de représentants des différents corps militaires et paramilitaires.

Selon le président de l’Union régionale, M. Mahamadi Sawadogo, ce geste répond à l’appel du président du Faso à mobiliser les forces vives de la nation en soutien aux FDS et VDP engagés dans la sécurisation du territoire. Il a également exprimé sa gratitude envers ces forces qui, par leur bravoure, ont permis la reprise des activités agricoles dans des zones autrefois inaccessibles en raison de l’insécurité.

Le gouverneur Siaka Barro a salué cette initiative citoyenne et exprimé sa profonde reconnaissance au nom des plus hautes autorités du pays. Il a par ailleurs invité d’autres organisations à suivre cet exemple de solidarité nationale, rappelant que la victoire contre l’insécurité ne saurait être que collective.

Prenant la parole au nom des forces bénéficiaires, le lieutenant de police Bat a remercié les donateurs pour ce soutien significatif et leur a souhaité une excellente campagne agricole. Il s’est dit honoré de constater que les efforts des FDS et des VDP sont reconnus et appréciés par les populations.

