Poni : Le haut-commissariat relance la montée mensuelle des couleurs pour raviver le patriotisme

Gaoua, 30 oct. 2025 (AIB) – Le haut-commissariat de Poni a relancé jeudi à Gaoua, la montée mensuelle des couleurs nationales, une initiative destinée à renforcer le civisme et l’attachement à la patrie au sein des services publics de la province.

Présidée par le haut-commissaire de la province de Poni, Bepampo Ouoba, la cérémonie a réuni les directeurs, chefs de service et agents provinciaux autour de deux temps forts : l’exécution de l’hymne national, le Ditanyè, suivie d’échanges entre les participants.

Selon M. Ouoba, cette activité, autrefois interrompue, vise à instaurer un cadre mensuel de rassemblement autour des valeurs patriotiques.

« Chaque mois, nous nous retrouverons pour entonner l’hymne national et réaffirmer notre attachement à la nation. L’activité se tiendra de façon rotative dans les différentes directions provinciales disposant d’un mât », a-t-il indiqué.

Le haut-commissaire a salué la forte mobilisation des acteurs provinciaux pour cette reprise, qu’il a qualifiée de « coup de maître », marquant ainsi un nouveau départ dans la promotion du civisme et du patriotisme dans le Poni.

