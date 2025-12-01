BURKINA-PONI-CLOTURE-FESTIVAL-CINEMA- SOLIDAIRE

Poni : Le Festival « Cinéma solidaire » renvoie ses portes dans un esprit de paix et de résilience

Gaoua, le 30 nov. 2025 (AIB) – La première édition du Festival « Cinéma solidaire » a pris fin ce dimanche à la place de la Révolution de Gaoua, après quatre jours d’activités dédiées à la promotion de la paix, de la solidarité et de la résilience à travers le cinéma.

La cérémonie de clôture présidée par le conseiller technique en charge de la culture, Yacouba Lengani, représentant le gouverneur de la région du Djôrô, a connu la présence des autorités administratives et des acteurs du secteur cinématographique.

Dans son allocution, M. Lengani a salué l’initiative de l’Association pour la promotion du cinéma (APCiné) et l’engagement de l’ensemble des partenaires qui ont œuvré à la réussite de cette première édition.

Selon lui, « l’événement a contribué à promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et de résilience, tout en soutenant les objectifs nationaux en matière de culture et de développement du cinéma ».

Pour sa part, la présidente de l’APCiné, Albertine Da, a exprimé sa satisfaction quant au succès enregistré.

« Le festival n’a pas été seulement une projection de films, mais un espace d’échanges, de réflexions et de rencontres autour du rôle du cinéma dans la transformation sociale », a-t-elle affirmé

Elle a souhaité que cette première édition inspire davantage le public et renforce la place du cinéma comme outil de cohésion sociale et d’éducation.

Mme Da a également témoigné de la reconnaissance de l’association à l’endroit des partenaires, réalisateurs, acteurs, techniciens, bénévoles, ainsi qu’à la Fédération burkinabè du ciné-club et aux autorités locales pour leur accompagnement constant.

En rappel, le Festival « Cinéma solidaire » s’est tenu du 27 au 30 novembre 2025 dans la cité du Bafuji, réunissant professionnels du cinéma, cinéphiles et populations autour de la promotion d’un cinéma engagé au service du développement social et culturel.

Agence d’Information du Burkina

