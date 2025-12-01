Burkina – Djôrô – Ruines- Loropeni-Assainissement

Poni : L’AEPCT assainit les ruines de Loropeni

Loropeni, 29 novembre 2025 (AIB)-L’Association des étudiants et professionnels de la culture et du tourisme (AEPCT) a mené samedi une opération de nettoyage aux ruines de Loropeni, mobilisant plus d’une centaine de participants pour préserver et mettre en valeur le premier site burkinabè inscrit au patrimoine mondial en 2009.

En séjour dans la localité dans le cadre du programme « World Heritage Volunteers » de l’UNESCO, l’Association des étudiants et professionnels de la culture et du tourisme (AEPCT) a envahi l’enceinte pierreuse de Loropeni pour assainir le circuit de guidage et dégager les accès.

Selon le représentant la directrice régionale en charge de la Culture du Djôrô, Guillaume Kam, cette action vient redonner de la visibilité au site qui avait été difficile d’accès pendant un moment.

« Grâce aux efforts des FDS et des VDP, l’accès est désormais sécurisé. Ce que fait l’AEPCT renforce non seulement la promotion, mais aussi la préservation de ces ruines, qui étaient devenues touffues », a-t-il indiqué.

Pour Ludovic Mano, président du comité d’organisation, l’intervention de l’AEPCT répond à un devoir citoyen envers le patrimoine national.

Nous avons été motivés par le désir de contribuer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, particulièrement ici à Loropeni, premier site inscrit sur la liste du patrimoine mondial », a-t-il expliqué.

Il a précisé que leur séjour de 10 jours a comporté « quatre activités de sensibilisation et quatre activités pratiques, menées du 20 au 30 novembre, notamment des conférences-débats et des séances de nettoyage ».

Le guide du site, Alexis Dourbiel, a salué l’initiative, soulignant qu’elle contribue à faire comprendre l’importance de ce bien commun inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

En plus de l’assainissement, les participants ont bénéficié de l’encouragement des autorités locales qui se sont rendues sur place pour féliciter les volontaires et les exhorter à poursuivre ce type d’engagement communautaire.

À travers ce chantier, l’AEPCT entend non seulement rendre le site plus attractif et accessible, mais aussi renforcer la sensibilisation des communautés pour une préservation durable des ruines de Loropeni, véritable trésor historique du Burkina Faso.

