PONI / La Maison d’Arrêt et de Correction célèbre en différé la Journée Nelson Mandela en valorisant l’offensive agro-pastorale

Gaoua, 9 août 2025 (AIB)-Du 7 au 9 août 2025, la Maison d’Arrêt et de Correction de Gaoua (MACG) a vibré au rythme des activités marquant la Journée Nelson Mandela, placée sous le thème : « Contribution des détenus à l’offensive agro-pastorale et halieutique ». L’événement, placé sous le patronage du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Gaoua, Abou Bakary Hié, et le parrainage de M. Da Yibare, s’est achevé dans une ambiance festive en présence de plusieurs autorités régionales.

La cérémonie de clôture, intervenue dans la soirée du 9 août, a été marquée par un match opposant les pensionnaires de la maison d’arrêt à des personnes libres. La rencontre, disputée dans un esprit de fraternité, s’est soldée par la victoire des personnes libres par un but à zéro.

Pour le Procureur du Faso, l’initiative vise à insuffler de l’espoir aux pensionnaires de la MACG. « C’est offrir à ces frères privés de liberté la conviction que la société les attend et qu’ils doivent garder l’espoir afin qu’à leur sortie, ils puissent contribuer à l’édification de la nation », a-t-il affirmé.

Le directeur de la MACG, Jean-Eudes Somé, s’est réjoui de l’enthousiasme des participants. « Quand je regarde le visage des détenus, je ressens de la joie. Nous sommes contents de savoir qu’ils sont heureux », a-t-il déclaré.

Le parrain, Da Yibare, a rappelé que « la maison d’arrêt et de correction est pour tous, car on peut y venir par ignorance ». Il a exhorté les détenus à travailler à devenir la meilleure version d’eux-mêmes à leur sortie et a salué les mesures gouvernementales relatives aux travaux d’intérêt général.

Durant ces 72 heures, plusieurs activités récréatives et éducatives ont été organisées au profit des détenus : jeux de damier, ludo, cartes, scrabble, pétanque, coupe intercellules, ainsi que des prestations artistiques. Un repas communautaire a également renforcé la convivialité.

En mettant l’accent sur l’offensive agro-pastorale et halieutique, la MACG entend contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des détenus par des activités productives et formatrices.

