Burkina – Poni – Cinéma – Festival – Paix

Poni : Gaoua accueille le premier Festival « Cinéma solidaire » consacré à la paix et à la résilience

Gaoua, 22 nov. 2025 (AIB) – L’Association pour la promotion du cinéma (APCiné) a animé, samedi, un point de presse au Haut-commissariat du Poni pour présenter la première édition de son Festival dénommé « Cinéma solidaire », prévue du 27 au 30 novembre 2025 à Gaoua, sous le thème : « Cinéma, paix et résilience ».

Selon le comité d’organisation, cette initiative ambitionne de contribuer à la paix, à la cohésion sociale et au développement culturel par le biais du septième art. Durant les 72 heures du festival, plusieurs activités sont programmées notamment des projections de films, un ciné-débats, des ateliers d’initiation aux métiers du cinéma et une collecte de sang.

Les animations se tiendront sur divers sites, notamment le ciné Poni, la Place de la Révolution, le Centre d’écoute des jeunes et certains lycées de la ville.

La projection inaugurale mettra en avant Katanga, Étalon d’or du FESPACO 2025.

Les organisateurs ont invité la population de Gaoua et des environs, en particulier la jeunesse, à s’approprier l’événement, conçu comme un cadre d’apprentissage, de sensibilisation et d’épanouissement.

En rappel, l’APCiné est une jeune association créée par un groupe de jeunes amoureux du cinéma, sous le leadership de Albertine Da. Elle vise à promouvoir le cinéma dans la région du Djôrô à travers des projections de films, des formations et la promotion de jeunes talents.

Agence d’information du Burkina

MS/yos