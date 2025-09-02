Poni : Des journalistes formés aux bonnes pratiques en période de crise

Gaoua, 2 septembre 2025 (AIB) – Les acteurs de médias de la région du Djôrô participent, du 2 au 3 septembre 2025, à une session de formation sur le thème : « Exercer le journalisme en contexte de crise : enjeux d’éthique, de déontologie et de traitement de l’information au Burkina Faso », initiée par la direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme.

La cérémonie d’ouverture, présidée par la directrice régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme,Carole Yamwemba, s’est tenue ce mardi dans la salle de réunion de ladite direction. Les participants, venus des quatre provinces de la région, échangeront durant deux jours sur les bonnes pratiques professionnelles en période de crise.

Selon la directrice générale, cette formation s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des professionnels des médias dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, sociaux et économiques.

Elle a souligné que « le rôle du journalisme demeure crucial pour informer avec exactitude, responsabilité et professionnalisme ».

La première responsable a ajouté que le cadre offert par la session vise à favoriser l’échange, le partage d’expériences et l’apprentissage mutuel, afin de permettre à chaque participant de repartir mieux armé pour accomplir sa mission d’informer, dans le respect des règles.

