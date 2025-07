PONI / Des enfants subliment les produits locaux à travers la cuisine.

Gaoua, le 26 juillet 2025 (AIB) – Une quarantaine d’enfants ont été initiés à la cuisine, à la fabrication de détergents et à la teinture, lors de la 5ᵉ édition de l’activité « Belles vacances cuisine », organisée du 21 au 26 juillet à Gaoua par l’association Reste du Cœur. Une initiative qui vise à valoriser les savoir-faire locaux et à promouvoir l’entrepreneuriat dès le bas âge.

Placée sous le thème « La transformation et la valorisation de nos produits locaux », cette édition a permis aux enfants, filles comme garçons, de s’exercer à la préparation de mets à base de céréales locales telles que le mil, le maïs et le sorgho le haricot etc. Ils ont aussi appris à fabriquer des jus naturels, à produire des détergents liquides ainsi qu’à pratiquer la teinture du pagne traditionnel Kôkô Dômdâ. L’encadrement était assuré par des professionnels du secteur, avec le soutien de la promotrice du projet, Mme Coulibaly Dabiré Joëlle Marthe.

Selon Mme Coulibaly, l’objectif est de « permettre aux enfants de découvrir la richesse des produits locaux, de développer leur créativité, tout en éveillant en eux l’intérêt pour le métier de la cuisine ». Elle estime que ces compétences peuvent leur servir dans l’avenir, que ce soit pour leur autonomie ou pour créer de la valeur ajoutée autour de leur culture. Elle a aussi exprimé sa reconnaissance à tous ses partenaires qui l’ont soutenue pour la réussite de cette édition.

La cérémonie de clôture, très conviviale, a été marquée par une dégustation des mets préparés par les enfants à l’intention de leurs parents. Chaque enfant est reparti avec une attestation de participation.

Agence d’Information du Burkina

SM