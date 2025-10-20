Burkina-Poni-Kampti-Éducation

Poni : Clap de fin sur la conférence pédagogique des enseignants

Kampti, 19 oct. 2025 (AIB) – La conférence pédagogique annuelle des enseignants de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Kampti a pris fin ce samedi 18 octobre 2025, après quatre jours d’échanges intenses autour du thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Durant ces journées de travaux, les participants ont revisité les principales innovations pédagogiques, partagé leurs expériences de terrain et formulé des recommandations pour améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles de la localité.

Présidant la cérémonie de clôture, le Chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB), Siaka Nawara Gnoumou, s’est réjoui du bon déroulement des travaux et de l’engagement des enseignants. « Ces moments de réflexion collective renforcent nos compétences et consolident la mise en œuvre des réformes éducatives sur le terrain », a-t-il indiqué, avant d’exhorter les participants à mettre en pratique les acquis dans leurs classes respectives.

Il a par ailleurs rappelé quelques directives de la direction régionale de l’éducation préscolaire primaire et non formelle du Djôro.

Le représentant du Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Kampti, Bêbê Kambiré, a salué la rigueur et la discipline qui ont marqué les échanges. Il a renouvelé le soutien des autorités locales au corps enseignant dans ses efforts pour offrir une éducation de qualité à tous les enfants.

Les participants ont unanimement exprimé leur satisfaction quant à la qualité des communications et des débats. Ils ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une école performante, inclusive et porteuse de valeurs citoyennes.

La conférence pédagogique 2025 de la CEB de Kampti s’achève ainsi sur une note d’espoir, avec la conviction partagée que l’éducation demeure le levier essentiel du développement du département.

Agence d’information du Burkina

