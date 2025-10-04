Poni/Boussoukoula : Déclaration publique pour l’abandon de l’excision, du mariage d’enfants et des violences faites aux enfants

Boussoukoula, 2 oct. 2025 (AIB)-L’Association pour l’Unité de la Jeunesse et du Développement en Afrique (UNIJED/Afrique), en partenariat avec l’UNICEF, a organisé le 19 septembre 2025 à Boussoukoula une cérémonie solennelle marquant une nouvelle étape dans la lutte contre l’excision, le mariage d’enfants et les violences faites aux enfants dans la province du Noumbiel.

La rencontre a mobilisé les communautés de Boussoukoula et de Midebdo, les autorités coutumières, les responsables des confessions religieuses musulmane, catholique et protestante, ainsi que les coordinations des femmes et des jeunes. Tous ont publiquement proclamé leur rejet de ces pratiques néfastes et pris l’engagement de protéger les droits des enfants.

Le secrétaire exécutif de l’UNIJED/Afrique, Ismaël Traoré, a indiqué que cette déclaration est l’aboutissement d’un processus patient de sensibilisation.

« Ces engagements ne traduisent pas un renoncement à l’héritage culturel, mais bien à une pratique que la communauté elle-même a jugée néfaste », a-t-il affirmé.

Présidant la cérémonie à l’invitation de l’UNIJED/Afrique, le haut-commissaire de la province du Noumbiel, Drissa Hema, a salué « une étape historique dans la marche vers le respect des droits humains ».

« J’invite les communautés à demeurer fermes dans leurs engagements. L’implication de l’UNIJED/Afrique dans ce processus illustre une volonté claire de construire un avenir débarrassé de pratiques rétrogrades. Avec le concours de tous, nous viendrons à bout de ces fléaux », a-t-il déclaré.

Au total, 70 villages du Noumbiel avaient déjà procédé à des déclarations publiques avant ce grand rassemblement.

La cérémonie a été agrémentée de sketchs interprétés par des enfants et s’est achevée par une plantation d’arbres, symbole d’un avenir porteur d’espoir.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata