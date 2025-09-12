Burkina-Poni-Accident-Transport-En-Commun

Poni : 2 morts et 21 blessés dans un accident de la route sur l’axe Gaoua-Diébougou

Gaoua, 12 sept. 2025 (AIB) – Un mini-car en provenance de la Côte d’Ivoire s’est renversé vendredi matin près du village de Lantao, sur l’axe Gaoua-Diébougou, causant 2 morts (des enfants jumeaux) et 21 blessés, dont 3 dans un état grave.

Transportées immédiatement au Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua, les victimes ont été prises en charge par une équipe d’urgence composée de chirurgiens, médecins, pharmaciens, spécialistes en imagerie et infirmiers.

« Nous avons été alertés vers 7h30 et toutes les dispositions ont été prises pour soigner les patients », a déclaré Jean-François Yaméogo, directeur général par intérim du CHR.

Selon le conducteur, le véhicule a fait un tonneau suite à l’éclatement d’une roue arrière. Parti d’Azopé en Côte d’Ivoire, le mini-car se rendait à Ouagadougou.

Agence d’Information du Burkina

MS/bak/ata