Burkina-Diaspora-Administration-Consulat

Plus de 850 documents d’identité délivrés aux Burkinabè du Sénégal lors d’une mission consulaire

Dakar, 20 octobre 2025 (AIB)-Une mission consulaire dépêchée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a permis la délivrance de plus de 850 documents d’identité aux Burkinabè vivant au Sénégal, au terme d’une opération menée du 12 au 19 octobre 2025 à Dakar et à Kédougou.

Cette mission visait à rapprocher les services administratifs des compatriotes établis à l’étranger et à faciliter leur accès aux documents officiels.

Au total, 857 documents ont été délivrés, dont 397 cartes consulaires, 112 demandes ordinaires réceptionnées et 348 enrôlements pour des Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB).

Outre ces prestations, plusieurs extraits d’actes de naissance ont été établis et de nombreux documents administratifs légalisés au profit des demandeurs.

Selon l’ambassade du Burkina Faso à Dakar, cette mission, conduite avec efficacité et professionnalisme, témoigne de la volonté du gouvernement burkinabè de renforcer la proximité entre l’administration et les Burkinabè de l’extérieur, tout en améliorant la qualité de l’assistance consulaire.

L’ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal Saïdou Maïga a salué la forte mobilisation de la communauté burkinabè et exprimé ses vifs remerciements à l’équipe consulaire pour son dévouement et son engagement au service des compatriotes.

Agence d’information du Burkina

ATA/as

Source : Ambassade du Burkina Faso à Dakar au Sénégal.