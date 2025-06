SPORT-BFA-MLI-NIG-JEUX-AES

Plus de 500 athlètes attendus aux Jeux de l’AES à Bamako

Ouagadougou, 16 juin 2025 (AIB)-La capitale malienne, Bamako, accueillera du 21 au 28 juin prochain plus de 500 athlètes et encadreurs des trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), a annoncé lundi au cours d’une conférence de presse à Ouagadougou, le ministre burkinabè des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda.

Les athlètes des pays membres de l’AES se retrouveront du 21 au 28 juin dans la capitale malienne pour rivaliser de talent dans 9 disciplines à savoir le football, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, le tir à l’arc, l’athlétisme et les arts martiaux (karaté do, le kung-fu wushu, judo et taekwondo).

Au niveau du football, ce sont les cadets (U17) qui prendront part à la compétition. Une opportunité pour le Burkina Faso qui sera à la prochaine coupe du monde de la catégorie, d’observer d’autres talents pour renforcer son équipe. Pour les autres disciplines, les différentes fédérations se concerteront pour déterminer les catégories.

Chaque pays devra envoyer 91 athlètes accompagnés d’encadreurs et officiels pour la compétition. La délégation burkinabè se composera de 130 personnes (athlètes, encadreurs, officiels et des supporteurs). Au total plus de 20 000 personnes des trois pays sont attendues. Ce chiffre pourrait connaitre une hausse, tenant compte du pays hôte, et des différentes communautés présentes au Mali.

« Ces Jeux visent à renforcer les liens entre les jeunesses sahéliennes, à promouvoir la paix, la solidarité et l’excellence sportive, et offrir une plateforme d’expression citoyenne et d’émulation pour la jeunesse de l’AES », a expliqué le ministre en charge des sports Roland Somda.

Selon lui, « dans un contexte régional en pleine mutation, marqué par une volonté commune de renforcement de la coopération et de la souveraineté partagée, les Etats membres de l’Alliance du Sahel font du sport un outil stratégique de cohésion, d’intégration et de mobilisation de la jeunesse », a déclaré le ministre des sports Roland Somda.

Aussi, selon le ministre Somda, « à travers cette initiative, les autorités de l’AES entendent affirmer leur engagement pour une intégration active et durable de la jeunesse sahélienne, en faisant du sport un vecteur de cohésion, de résilience et d’expression citoyenne ».

Les organisateurs de cette compétition à travers le ministre burkinabè en charge des sports, invitent les populations du Sahel à aller soutenir leurs équipes. Cette conférence de presse a été organisée simultanément avec les autres pays membres de l’espace confédéral.

Agence d’information du Burkina

