Piéla : Une conférence sur la veille citoyenne et son rôle dans la Révolution progressiste populaire

Piéla, 20 septembre 2025 (AIB)-La commune de Piéla, dans la région de la Sirba, a abrité ce samedi 20 septembre 2025 une conférence publique animée par l’étudiant Limonipo Lankoandé, sur le thème : « La veille citoyenne et son engagement dans la réussite de la Révolution progressiste populaire (RPP) ».

La rencontre, entièrement tenue en langue gourmantchéma, a été l’occasion de définir les concepts de veille citoyenne, de révolution et de patriotisme, tout en mettant l’accent sur la nécessité pour chaque Burkinabè de contribuer au retour de la paix, que ce soit par des efforts financiers, matériels, spirituels ou moraux.

Le conférencier a rappelé que la veille citoyenne ne se limite pas à ceux qui veillent dans les ronds-points, mais englobe toute action de soutien aux autorités et aux forces combattantes.

Parmi les initiatives proposées figurent : une communication favorable à la nation en temps de guerre, des sensibilisations de proximité, des contributions financières, l’appui aux personnes déplacées internes (PDI), le reboisement, l’entretien des services et des routes ainsi que la promotion de l’actionnariat populaire.

La phase d’échanges a permis à plusieurs participants de partager leurs contributions. Une coiffeuse de la localité a notamment pris l’engagement de former gratuitement dix jeunes dans son métier, tandis qu’un don volontaire a été mobilisé pour appuyer la section locale de la veille citoyenne.

S’exprimant à l’occasion, le président de l’Association des commerçants de Piéla, René Lankoandé, a invité la population à l’union et à l’abandon de la haine ainsi que de la « politique ancienne ». Il a également exhorté à une bonne collaboration entre civils et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

De son côté, le président communal de la veille citoyenne de Piéla, Talata Issaka Kafando, a affirmé que leur engagement vise la paix et un développement durable pour toute la commune. Il a lancé un appel aux jeunes afin qu’ils s’engagent activement pour le bonheur collectif, en se préparant dès aujourd’hui pour « Faso mêêbo ».

La journée s’est achevée par un match de gala ayant opposé les jeunes de Piéla aux fonctionnaires, soldé par une victoire des jeunes (2-1).

Cette conférence publique a été l’occasion d’exhorter les populations à maintenir l’unité et l’engagement patriotique.

Agence d’Information du Burkina