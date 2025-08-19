Burkina-Culture-Tourisme-Photographie-Randonnée

Photos’Or BF 3ème édition : le chapeau de Saponé mis en lumière par des photographes

Ouagadougou, 19 août. 2025 (AIB)- DTO PICTURES DESIGN a organisé du 11 au 19 août 2025, une randonnée photographique dénommée Photos’Or BF. Formation, randonnée photographique, master-class et vernissage ont été les moments forts de cette 3ème édition.

Une trentaine d’œuvres photographiques a été exposée lors du vernissage de clôture. En prélude, une soixantaine de participants avait effectué une randonnée photographique dans la commune de Saponé, immortalisant notamment le processus de fabrication du célèbre chapeau de Saponé.

Le promoteur de l’événement, Dieudonné Ouoba, a tiré un bilan satisfaisant de l’édition.

« Voir l’aboutissement de ce projet est un motif de satisfaction pour nous. Nous sommes contents de voir ces jeunes sillonner plusieurs sites pour pouvoir immortaliser et venir exposer des photos » a confié M. Ouoba.

Représentant le ministre de la Culture, Aimée Ki a invité les photographes à mettre leur art au service de la cohésion sociale.

« C’est une très belle initiative de marquer la journée mondiale de la photographie d’une pierre blanche qui témoigne de la vitalité de la photographie dans notre pays. Nous sommes dans un contexte où chacun doit œuvrer à faire revenir la paix. Nous les invitons donc à œuvrer pour le retour de la paix dans notre pays » affirme le représentant du patron de la cérémonie.

Le parrain de l’édition, Moumouni Compaoré, a salué la mise en valeur du chapeau de Saponé, symbole identitaire.

« Ils ont mis en valeur le chapeau de Saponé qui est notre identité culturelle. Ces images vont voyager et donner de la visibilité à notre culture » explique M. Compaoré.

Des attestations de reconnaissance ont été décernées à Edith Bakala, photographe des Éditions Sidwaya, et à Paul Kabré pour leur engagement dans le métier.

Mme Bakala a dédié sa distinction aux femmes et les a encouragées à embrasser la photographie.

« Je rends grâce à Dieu qui me donne la force nécessaire afin que puisse accomplir toujours mes missions et je dis merci au comité d’organisation qui m’a décerné cette attestation. J’invite mes sœurs qui hésitent encore à embrasser le métier de la photographie, à se lancer » a affirmé Edith Bakala.

En marge de cette 3ème édition, 16 jeunes ont bénéficié d’une formation en photographie et un master class a été organisé avec la Chambre des métiers et l’Organisation nationale du tourisme burkinabè.

Photos’Or BF s’est tenu du 11 au 19 août, en marge de la Journée mondiale de la photographie, célébrée chaque 19 août.

