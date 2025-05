PETANQUE-BURKINA-MALI-NIGER-AES-SPORT-TOURNOI

Pétanque ADES/BF : l’AS Poste s’offre le 1er trophée pour célébrer l’intégration des peuples de l’AES

Ouagadougou, 6 mai 2025 (AIB)-L’Association sportive de la Poste a remporté dimanche soir à Ouagadougou la première édition du tournoi de pétanque de L’Association agir pour le développement économique et social du Burkina Faso (ADES/BF), en battant l’équipe de Buayaba par le score de 9 points à 8 dans un match à suspense, a constaté l’AIB sur place dans le quartier Bassinko.

Le premier mène (jet de bouchon) a été enlevé par Buayaba avec 2 points. L’AS Poste a réagi en décrochant 4 points au 2e mène avant que les choses ne se compliquent pour les Postiers.

Buayaba a ensuite mené la vie dure à l’AS Poste en engrangeant 6 points en 3 jets de bouchons, soit 8 à 4. Mais il fallait compter avec l’adresse au pointage et aux tirs d’Ibrahim Ouédraogo et ses camarades qui ont renversé la situation pour l’emporter 9-8.

L’équipe vainqueur, l’AS Poste remporte le trophée, la médaille d’or, la somme de 200 000FCFA et une attestation de participation, laissant à son challenger la somme de 100 000FCFA, la médaille d’argent et une attestation de reconnaissance. C’est l’équipe de Nebnooma qui a été classée 3e.

Le président de l’ADES/BF, le Saam Naaba Boulga de la citée de Bassinko,cheville ouvrière de ces 72h de l’association a remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette première activité. Il a particulièrement remercié le président de la commission de l’AES Bassolma Bazié pour son implication pour la réussite de l’évènement, sans oublié l’association sœur Lagm-taab zanma.

Des efforts pour la libération totale du Burkina Faso

Le Saam Naaba Boulga de Bassinko explique que « nous sommes nés il y a à peine quelques mois et nous nous avons eu une vision d’organiser cette compétition de pétanque de l’intégration parce que nous avons vu que les autorités de ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont discuté pour résoudre les problèmes pour notre libération totale ».

Pour lui, « les populations n’ont pas l’occasion de se rencontrer. Cette compétition de pétanque a permis aux trois pays de tisser des liens, de vivre ensemble et de pouvoir regarder en face, comment nous pouvons conjuguer nos efforts pour notre libération totale. Les leçons que nous avons tirées étaient énormes mais à la fin nous sommes arrivés aux résultats que nous avons visés ».

Selon le représentant du patron, le député Issaka Tapsoba, « l’initiative est à saluer. Cette compétition a tenu toutes ses promesses. Il y a eu plus de 600 compétiteurs qui étaient là. La compétition a connu son dénouement ce soir et nous sommes très heureux que ça se tienne très bien et que les uns et les autres soient satisfaits à la fin de cette compétition ».

Le Parlementaire explique que « nos leaders sont entrain de travailler à fédérer les énergies, à travailler à ce qu’il y ait la cohésion au sein des populations de l’AES et cette compétition entre en droite ligne avec cette philosophie. Donc nous ne pouvons que saluer l’action de cette association ».

Près de 32 triplettes ont participé à cette compétition de pétanque, une des activités des 72h de l’ADES/BF et les organisateurs donnent rendez-vous dans six mois si toutes les conditions sont réunies.

L’ADES/BF, organisation de la société civile dont le siège est à Ouagadougou, a vu le jour le 7 avril 2025. Elle est une organisation à caractère associatif, apolitique, non confessionnel et à but non lucratif.

Agence d’information du Burkina

as/ata