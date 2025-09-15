PERSONNALITÉ INVITÉE AU CAMP VACANCES FASO MÊBO DE OUAGADOUGOU, 2E VAGUE

Tasséré, un jeune brave à trois poils conte son aventure aux Campeurs

(Ouagadougou, 14 septembre 2025). Tasseré OUEDRAOGO, décoré à titre exceptionnel de la médaille d’honneur des Sapeurs-pompiers pour avoir sauvé une fillette de six ans dans un puits à Pissila, a été la personnalité invitée du Camp vacances Faso Mêbo, ce dimanche.

Ce récit de sauvetage résonne encore chez Tasseré OUEDRAOGO comme si c’était hier. En décembre 2023, alors âgé de 13 ans, il risque sa vie pour sauver une fillette de six ans d’un puits de forage dans la commune rurale de Pissila, région des Koulsé.

« Ce jour-là c’était difficile, mais j’ai laissé exprimer mon courage, je n’ai manifesté aucun signe de peur », indique Tasséré OUDERAOGO aux Campeurs.

Pour ce courage et pour cette bravoure, ses mérites sont reconnus et salués par la Nation, particulièrement par la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers. Il est décoré de la médaille d’honneur des Sapeurs-pompiers.

En effet, lorsque l’incident s’est produit, dit-il, les éléments de la 7e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers sont arrivés, malheureusement, le diamètre du puits de forage était étroit et l’intervention difficile.

« Mon père m’a appelé. Il m’a demandé si je pouvais entrer dans le puits pour sauver l’enfant. Le puits était vraiment étroit et profond, mais j’ai considéré la vie de ma petite sœur qui s’y trouvait. J’ai pris courage et j’ai décidé de sauver l’enfant », raconte notre héros.

« On a attaché mes pieds avec une corde et on m’a mis dans le puits la tête en bas. Quand je suis parvenu au fond du puits, j’ai trouvé que l’enfant même était totalement épuisé. J’ai saisi sa main, j’ai pu l’attacher avec la corde et nous avons été remontés hors du puits », poursuit-il.

De son acte, Tasséré OUEDRAOGO tire la leçon que les Burkinabè doivent être solidaires et agir avec courage et abnégation. « Actuellement notre pays traverse des moments difficiles, mais c’est dans l’unité, la solidarité et le courage que nous devons travailler à sauver notre pays et construire un développement durable pour le Burkina Faso », soutient la personnalité invitée.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso