Pékin : L’intelligence artificielle ne peut remplacer la réflexion humaine (Pr Deqiang Ji)

Pékin, 14 août 2025 (AIB) – L’intelligence artificielle ne saurait se substituer à la réflexion humaine, a affirmé le professeur Deqiang Ji, ce jeudi à Pékin, lors d’une conférence sur « L’écologie mondiale des médias à l’ère des convergences ».

Pour le conférencier, les avancées technologiques et la diversité des plateformes de diffusion ont profondément transformé le paysage médiatique mondial. Si les médias traditionnels (radio, télévision, presse écrite) s’adaptent en diffusant aussi sur le numérique, l’abondance de contenus a entraîné une baisse générale de leur qualité et favorisé la prolifération des fausses informations.

Le professeur Ji a cité la crise ukrainienne comme exemple d’illustration de la diffusion massive de « fake news ». Selon lui, l’émergence des réseaux sociaux et l’usage de l’IA permettent à tout internaute de produire des contenus, brouillant ainsi la frontière entre professionnels et amateurs.

En Chine, a-t-il rappelé, les réseaux sociaux sont soumis à un contrôle strict pour limiter la désinformation et préserver la cohésion sociale.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’un séminaire d’échanges entre des professionnels des médias burkinabè et chinois, qui se tient à Pékin depuis le 11 août 2025.

