Passoré/ Vaccination antipaludique: Le district sanitaire de Yako sollicite l’accompagnement des autorités locales

Yako ,15 août. 2025(AIB)-Le District sanitaire de Yako a organisé le jeudi 14 août 2025, une rencontre d’orientation et de plaidoyer sur la vaccination antipaludique au profit des autorités locales et les hommes de médias de la province.

Les enfants de 0 à 23 mois, les filles de 9 ans, les femmes enceintes , les enfants âgés de plus12 ans sont la cible qui bénéficiera du Programme élargi de vaccination (PEV) de routine dans la province du Passoré.

Quant au vaccin contre le paludisme, il sera administré aux nourrisons de 15 mois. L’information a été donnée le jeudi 14 août 2025 au cours d’une rencontre d’orientation et de plaidoyer initiée par le district sanitaire de Yako.

La rencontre avait pour objectif de solliciter l’engagement et l’accompagnement des autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que les médias de la province du Passoré pour la réussite de l’introduction du vaccin antipaludique dans la localité.

Pour sa part, le Médecin chef du district( MCD) de Yako , Dr Ousséni Sawadogo a assuré les populations de l’efficacité du vaccin, avant d’ajouter que cette vaccination vient en complément des autres stratégies existantes comme la Chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) , les Moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDA et l’assainissement du cadre de vie.

Le MCD a fait comprendre que les risques et les effets indésirables que peut causer ce vaccin sont mineurs.

Le Haut-Commissaire de la province du Passoré,Daouda Sangaré a félicité l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme élargi de vaccination de routine pour leur engagement et les a invités au professionnalisme afin que l’opération soit un succès dans l’ensemble des formations sanitaires de la province .

L’autorité a également invité les populations a continué à observer les autres mesures de prévention du paludisme dans leurs ménages respectifs.

