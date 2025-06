Burkina-Passoré-Association-Activités

Passoré : Une association veut renforcer la paix et la cohésion sociale

Yako, 26 juin 2025(AIB)-L’Association Koglzanga des coutumiers et traditionnalistes pour le bien-être, la paix et la cohésion sociale (ACOTRAB-PACO) du Passoré a officiellement lancé le jeudi 26 juin 2025 à Yako, ses activités sous le thème : « Rôle des coutumiers et traditionnalistes dans la restauration et le renforcement de la paix et de la cohésion sociale ».

Les garants des coutumes et des traditions de la province du Passoré sont désormais unis par une nouvelle structure dénommée l’Association Koglzanga des coutumiers et traditionnalistes pour le bien-être, la paix et la cohésion sociale (ACOTRAB-PACO).

L’association a officiellement lancé le jeudi 26 juin 2025 à Passoré ses activités au cours d’une cérémonie placée sous le patronage du gouverneur de la région du Nord, Thomas YAMPA avec le parrainage de l’opérateur économique et fils du Passoré, Sompagnimdi Frédéric Ouédraogo.

Cette structure regroupant les chefs coutumiers et garants de la Tradition du Passoré a pour mission de mettre la tradition au service du vivre ensemble.

Plusieurs autorités administratives provinciales et régionales dont le Gouverneur de la région et le Haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré ont participé à la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

