Passoré : Une association soutient les VDP de Pilimpikou à hauteur de 500 000 FCFA

Yako, 25 août 2025(AIB)-L’association des ressortissants de la commune de Pilimpikou a soutenu le vendredi 22 août 2025, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune de Pilimpikou engagés sur le front de la reconquête du territoire national avec la somme de 500 000 FCFA.

L’association a apporté sa contribution financière le vendredi 22 août 2025, à hauteur de 500 000 FCFA aux volontaires pour la défense de la patrie de la commune de Pilimpikou, dans la région de Yaadga.

La cérémonie était présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Pilimpikou, Adama Ouédraogo, assisté des chefs coutumiers et les conseils villageois de développement (CVD) des différents villages de la commune.

A l’issue de la cérémonie, une délégation des ressortissants du village de Rakounga vivant à Ouagadougou, en Côte d’Ivoire et au Ghana conduite le PDS, s’est rendue dans ledit village pour remettre la somme de 680 000 FCFA à la veuve et aux enfants d’un illustre combattant ressortissant du village tombé sur le champ de bataille.

Pour l’occasion, des ressortissants d’autres villages de la commune ont remis des dons en nature et en numéraire pour leurs localités.

Les villages de Kona et de Lantaga ont respectivement offert 9 sacs de sorgho de 100 kg, 26 tôles et divers matériaux pour la construction d’une base pour les VDP dans ledit village et celui de Sandia a mobilisé la somme de 30 000 F CFA.

La jeunesse de Pilimpikou n’est pas restée en marge de cette série de solidarité et de partager entre les fils et filles de la commune en faveur de leurs frères engagés pour la défense de la patrie. Elle a mobilisé à son tour la somme de 140 000 F CFA.

Agence d’information du Burkina

