Passoré : Un lycée se mobilise pour des travaux d’intérêt commun

Yako, 9 mai 2025(AIB)-L’association Neer-Wata en collaboration avec le lycée Départemental de Pilimpikou ( LDP) dans le Passoré a organisé le vendredi 9 mai 2025 dans la cour du lycée et de ses environs, des travaux d’intérêt commun pour faire face aux dégâts causés par les eaux de ruissellement en période hivernale.

Elle a consisté à boucher les trous causés par les eaux de ruissellement dans l’enceinte du lycée.

A travers, des sacs remplis de terre, des cordons pierreux la communauté du lycée s’est évertuée à bloquer les différents passages des eaux, dans son cadre de travail et d’apprentissage pour les élèves.

Le proviseur du lycée départemental de Pilimpikou, Socrate Bassolé s’est réjoui de la tenue de cette activité d’engagement patriotique et de participation citoyenne et surtout la forte mobilisation des acteurs du lycée et des membres de l’association.

M. Bassolé a salué l’initiative et a soutenu que l’opération va contribuer à prévenir les risques liés aux inondations dans le LDP.

Agence d’information du Burkina

