Passoré /Salubrité: Une association assainit la ville de Yako

Yako, 3 août 2025 (AIB)-L’Association Koglzanga des chefs coutumiers et traditionalistes du Passoré a organisé le mardi 2 septembre 2025 à Yako, une journée de salubrité pour assainir la ville de Yako.

L’activité a été présidée par la Secrétaire générale du Passoré (SGP), Noélie Berehoumdougou/ Kaboré, représentant le Haut-commissaire.

L’association Kolgzanga des chefs coutumiers et traditionalistes du Passoré a mobilisé le mardi 2 septembre 2025 à Yako, les populations de la ville de Yako pour une activité de salubrité qui se veut être citoyenne et d’engagement patriotique.

Munis, entre autres, de dabas, de machettes, de râteaux, de pelles et de brouettes, chefs coutumiers, les hommes et femmes issus de diverses structures et couches socio-professionnelles de la ville ont débarrassé, de fond en comble la ville de ses déchets et ordures.

Cette initiative citoyenne de l’association répond à l’appel de sa Majesté, le chef de Yako, consistant à rendre la cité plus propre.

Le top de départ de l’opération de salubrité a été donné devant la Brigade de la gendarmerie. Elle a permis de vider les caniveaux de leurs contenus, en vue de faciliter le passage des eaux de pluie en cette période hivernale.

Selon le chef de Yako, cette journée répond également à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invitant chaque Burkinabé à initier des activités d’assainissement dans sa localité.

Sa Majesté a remercié à tous ceux qui se sont mobilisés pour répondre à cet acte d’engagement patriotique tout en exhortant la population et la jeunesse de la province à faire de cette opération de salubrité, une réussite au bonheur des habitants.

Selon le président de l’association Kolgzanga, sa Majesté le Tènsooba-Naba de Yako, l’objectif de l’activité consiste à assainir la ville pour répondant à l’initiative présidentielle.

Sa Majesté le Tènsooba-Naba a exhorté la jeunesse de la commune de Yako à plus de responsabilités quant à la gestion des déchets et ordures dans la ville.

La présidente de la cérémonie, Noélie Berehoumdougou /Kaboré a indiqué que l’hygiène est importante pour la population.

Mme Berehoumdougou a remercié l’association Kolgzanga des chefs coutumiers pour la réussite de l’activité de salubrité tout en demandant aux autres structures d’emboîter ses pa.

