Passoré/Montée des couleurs : Les corps constitués de la province réaffirment leur attachement aux valeurs de la Nation

Yako,4 nov. 2025 (AIB)–Le Haut- commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré a présidé le lundi 3 novembre 2025, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs sous le signe de la reconnaissance des efforts consentis les corps constitués de la province. Pour l’occasion, les participants ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de la Nation.

Les corps constitués de la province du Passoré ont effectué la cérémonie de montée des couleurs du mois d’octobre 2025 ce lundi 3 novembre 2025 au haut-commissariat de Yako.

Les participants ont entonné avec joie et fierté à l’unisson l’hymne national, le ditanyè pour réaffirmer encore leur attachement aux valeurs de la Nation.

Ce rendez-vous mensuel a permis au Haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré de dresser le bilan des actions menées, lors de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

M. Sangaré a indiqué que plus d’une cinquantaine de poches de sang et près de 1 000 000 FCFA de fonds ont été mobilisés par les corps constitués des 9 communes de la province, dans le cadre de la dernière phase des JEPPC 2025.

Le premier responsable de la province a salué la mobilisation les différentes composantes de la population pour leur contribution aux JEPPC.

Agence d’information du Burkina

