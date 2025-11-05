Burkina-Passoré-Communiqué-Procureur-TGI-Yako

Passoré : Le Procureur du TGI de Yako invite les condamnés de son ressort territorial à s’acquitter de leurs amendes avant le 10 novembre 2025.

Yako, 5 novembre 2025(AIB)-Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Yako, à travers le Comité de recouvrement des amendes et autres frais de justice au profit de l’État, a émis un communiqué de mise en demeure en date du 16 octobre 2025 à l’attention de toutes les personnes condamnées à une amende devenue définitive dans le ressort territorial du Passoré.

Dans le communiqué remis à l’AIB, ce mercredi 5 novembre 2025, le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande instance(TGI) de Yako et Président du comité de recouvrement des amendes et frais de justice au profit de l’Etat, Lamine Kaboré “invite toute personne condamnée à une amende devenue définitive dans le ressort du TGI de Yako à s’acquitter volontairement du montant de son amende auprès du régisseur des recettes du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 622-6 du Code de procédure pénale”.

Le communiqué informe par ailleurs que “les intéressés disposent d’un délai d’un mois, à compter du 10 novembre 2025, pour procéder au paiement volontaire”.

Le Procureur, Kaboré rappelle aussi que “passé ce délai, la procédure de contrainte judiciaire, c’est-à-dire l’exécution forcée, sera engagée.

Celle-ci peut entraîner la détention du condamné à la Maison d’Arrêt et de Correction de Yako (MACY) pour une durée équivalente au montant de l’amende impayée, conformément aux articles 622-1 et suivants du même code.

Afin d’éviter les conséquences jugées fâcheuses de cette mesure, le Procureur du Faso près le TGI de Yako “remercie par avance chaque condamné pour les diligences qu’il entreprendra en vue de régulariser sa situation dans les délais”.

Toute en remerciant par avance chaque condamné des diligences, le communiqué du Magistrat Lamine Kaboré précise “qu’il sera pour exécuter dans les délais en vue d’éviter les conséquences fâcheuses de la contrainte judiciaire et de l’exécution forcée”.

“Pour tout renseignement complémentaire, les personnes concernées sont invitées à s’adresser au secrétariat du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Yako, délocalisé au sein de la Direction Provinciale des Impôts du Passoré”, conclut le communiqué.

Agence d’information du Burkina

