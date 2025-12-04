BURKINA- PASSORE- LANCEMENT-PROGRAMME- SPORT

Passoré : Le PDS de Pilimpikou lance officiellement le programme “Sport pour tous”

Yako,4 déc. 2025 (AIB) – La commune de Pilimpikou a vibré le mardi 2 décembre 2025, au rythme d’un cross populaire et d’une séance d’aérobic marquant le lancement officiel du programme national “Sport pour tous”. L’initiative a été présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS), Adama Ouédraogo, en présence des membres de la délégation spéciale, des chefs de service et des travailleurs de la localité.

Le PDS a rappelé que le concept “Sport pour tous” vise à encourager la pratique sportive au bénéfice de toutes les couches sociales, indépendamment de l’âge ou du genre.

Selon lui, au-delà de l’exercice physique, l’activité se veut un cadre de cohésion sociale, de brassage et de renforcement des liens entre les acteurs engagés dans le développement communal.

Le lancement a été marqué par un cross populaire qui a permis aux participants à parcourir le trajet reliant la préfecture à l’Église protestante située sur l’axe Pilimpikou–Nanoro.

Le collectif s’est poursuivi avec une séance d’aérobic de 30 mn, permettant aux participants de clôturer l’activité dans une ambiance fraternelle et énergisante.

En rappel, cette activité sportive s’inscrit dans la dynamique impulsée par l’ initiative présidentielle visant à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir le mieux-être des populations à travers des actions de divertissement inclusif et accessible à tous.

Agence d’information du Burkina

MK/ZES/NO/ATA