BURKINA-PASSORE-SUPERVISION-RENTREE- PEDAGOGIQUE

Passoré: Le PDS de Pilimpikou effectue une tournée de supervision dans les structures éducatives de sa localité

Yako, 2 oct. 2025 (AIB)- A l’occasion de la rentrée pédagogique 2025-2026, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pilimpikou, Adama Ouédraogo a effectué le mercredi 1er septembre 2025, une tournée de supervision dans les structures éducatives de la commune.

La tournée du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pilimpikou, Adama Ouédraogo, avait pour objectif de s’assurer de l’effectivité du démarrage des cours dans les établissements scolaires et d’encourager les différents acteurs de l’éducation.

Accompagné du chef de la circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Pilimpikou, Oumarou Gadiaga et de ses collaborateurs ainsi que le Président de la cellule de veille citoyenne de la commune, le PDS s’est rendu respectivement dans les écoles de Pilimpikou A, Sandia, Rakounga, Lantaga, avant de terminer la tournée au nouveau Collège d’Enseignement Général (CEG) de Lantaga.

A chaque étape de sa tournée, l’autorité communale a encouragé l’ensemble des acteurs et leur a souhaité une très bonne rentrée scolaire 2025-2026.

A noter que le nouveau CEG de Lantaga est doté de quatre salles de classe plus un bâtiment administratif.

Le CEG ouvre ses portes pour le compte de cette rentrée scolaire avec environs 95 élèves en classe de sixième.

La population bénéficiaire du CEG, visiblement satisfaite a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour leur accompagnement quant à l’ouverture de l’infrastructure éducative.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA