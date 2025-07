BURKINA- PASSATION -SERVICE- DIRECTEUR

Passoré/ : Le nouveau directeur en charge de la Jeunesse s’engage à relever les défis

Yako, 24 juil.2025(AIB) – La Secrétaire générale la province (SGP) du Passoré, Noélie Berehoumdougou/Kaboré a officiellement installé le mercredi 23 juillet 2025 à Yako, le nouveau directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Passoré, Augustin Sama dans ses nouvelles fonctions. Il a promis d’etre disponible et déterminé à relever les défis auxquels est confrontée la jeunesse dans la province.

Le nouveau directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Passoré Augustin Sama, a pris fonction le mercredi 3 juillet 2025 à Yako,en présence des corps constitués, des amis et futurs collaborateurs .

Sama a traduit sa disponibilité d’être aux côtés de la population pour recueillir leurs attentes et les orienter vers des solutions concrètes.

Il a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée à sa modeste personne pour piloter la direction provinciale en charge de la Jeunesse du Passoré.

Le nouveau DP qui remplace le DP Sortant,Windingoudi Augustin Ouédraogo , a félicité son prédécesseur pour le sacrifice consenti durant les 8 ans à la tête de la direction provinciale.

Ouédraogo dit quitter la province du Passoré avec le sentiment d’un travail bien fait, en dépit de quelques difficultés.

En matière de bilan, le DP sortant, a fait cas, entre autres, de la formation de plus 4 000 jeunes et femmes en entreprenariat,… 1200 sur l’éducation financière, 5 000 jeunes sensibilisés sur le civisme et la citoyenneté.

La SGP du Passoré,Noélie.

Berehoumdougou/Kaboré a félicité au nom du Haut-commissaire du Passoré, Windingoudi Augustin Ouédraogo pour le travail abattu et les performances réalisées malgré les difficultés rencontrées.

Mme Berehoumdougou a rassuré le nouveau DP de la disponibilité et de l’accompagnement de l’ensemble des corps constitués de la province à le soutenir dans l’atteinte de ses missions, à savoir la promotion de l’entreprenariat des jeunes, la formation professionnelle et l’emploi.

En rappel, Augustin Sama a été nommé en Conseil des ministres du mercredi 28 mai 2025 comme le nouveau DP de la jeunesse et de l’emploi du Passoré.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA